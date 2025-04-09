09.04.2025 (06:30)

Военнослужащие группировки войск «Центр» доставили помощь в один из детских домов ЛНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» совместно с сотрудниками «Комитета семей воинов Отечества» организовали доставку полезного груза в один из детских домов Луганской народной республики.

В партию помощи вошли детские игрушки, теннисные столы, велосипеды и разнообразный спортивный инвентарь, стиральные машины и телевизоры, а также предметы первой необходимости. Акция прошла в рамках благотворительной программы, которую военнослужащие группировки войск «Центр» регулярно проводят для поддержки детей в новых регионах. Воспитанники и воспитатели с радостью встретили гостей. В знак благодарности ребята подготовили для военнослужащих небольшой концерт с песнями, танцами и театральными сценками. Военнослужащие, в свою очередь, пообещали и дальше поддерживать воспитанников детского дома.

«Доставили спортивный инвентарь, настольные игры для детского дома. Для того, чтобы у детей досуг был активный, чтобы они готовились к летним каникулам. Это уже наш третий выезд сюда. До этого мы сюда присылали концертные бригады, которые выступали для детей детского дома. Выступал ансамбль песни и пляски Центрального военного округа, Волжские казаки, ансамбль 15-й бригады. Довольно долго мы уже сотрудничаем с этим детским домом», – рассказал Александр Липатов, заместитель командующего группировкой войск «Центр» по ВПР.

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