09.04.2025 (06:00)

Экипажи боевых машин поддержки танков «Терминатор» Южной группировки войск провели тренировку на полигоне в тыловом районе СВО

В ходе обучения военнослужащие совершенствуют скоростное вождение боевых машин и стрельбу прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций. В ходе практических действий изучается различная тактика ведения боя, а также применение штатных средств аэрозольной маскировки при смене позиции.

В ходе тренировки экипажи боевых машин по очереди выдвигаются на огневой рубеж и поражают огнем из 30-мм автоматических пушек мишени, имитирующие технику, укрепления и личный состав противника.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП. Одной из особенностей этих боевых машин является способность совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими целями противника.

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