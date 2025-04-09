09.04.2025 (05:30)

Командующий 51-й армией Южного военного округа вручил Георгиевские знамена трём гвардейским мотострелковым бригадам в зоне проведения СВО

Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Герой России генерал-лейтенант Сергей Мильчаков в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции торжественно вручил Георгиевские знамёна командирам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской, ордена Республики, 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики и 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригадам в присутствии военнослужащих подразделений. В ходе торжественных мероприятий были проведены церемонии крепления Боевых знамен с Георгиевскими лентами к древкам. Также совершены чины освящения знамен представителями православного духовенства

Георгиевские знамена вручены частям 51-й гвардейской общевойсковой армии от имени Президента Российской Федерации – Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, как официальные символы и воинские реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделений.

В завершение торжественных мероприятий командующий армией генерал-лейтенант Сергей Мильчаков поздравил подчиненных и пожелал личному составу и впредь с честью выполнять задачи командования в ходе специальной военной операции.

Ранее генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил Гвардейские знамена 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой имени А. В. Захарченко мотострелковым бригад, а также 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона 51-й ОА ЮВО..

Справочно:

При присвоении воинской части наименования «гвардейская» ей вручаются георгиевские знаменные ленты и навершие. Боевое знамя с георгиевскими знаменными лентами и навершием именуется «Георгиевское знамя» и является высшим знаком отличия воинской части.

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