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09.04.2025 (05:00)

Экипаж самолета Су-34 ВКС России нанес авиаудар по пункту временного дислокации ВСУ в курском приграничье

Фото Видео

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временного дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области.

Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса «воздух-воздух».

После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования.

По докладу разведки цель была успешно поражена.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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