09.04.2025 (05:00)
Экипаж самолета Су-34 ВКС России нанес авиаудар по пункту временного дислокации ВСУ в курском приграничье
Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временного дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области.
Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса «воздух-воздух».
После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования.
По докладу разведки цель была успешно поражена.
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