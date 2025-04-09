09.04.2025 (00:00)

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 80-летию штурма города-крепости Кенигсберг

К 80-летию взятия Кенигсберга Министерство обороны Российской Федерации представляет мультимедийный проект «Штурм Кенигсберга: неприступные бастионы пали перед мужеством». В его основу легли ранее засекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России: директивы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные сводки штабов, боевые и политические донесения, исторические фотографии, планы наступательных действий и наградные материалы. Эти уникальные свидетельства позволяют по-новому взглянуть на стратегию и героизм, определившие исход одного из самых сложных сражений Великой Отечественной войны.

Штурм Кенигсберга в апреле 1945 года не только предопределил завершение Восточно-Прусской операции, но и стал символом военного искусства Красной Армии. Мощнейший город и крепость, который гитлеровская пропаганда называла «неприступным бастионом», был взят войсками 3-го Белорусского фронта за четверо суток. Новаторская тактика – сочетание массированных артиллерийских ударов, точечной работы авиации и мобильных штурмовых групп – позволила прорвать многослойную оборону противника, разгромить 100-тысячный гарнизон и избежать затяжных боев. Успех этой операции, навсегда изменившей ход заключительного этапа Великой Отечественной войны, подтверждает: даже самые укрепленные рубежи отступают перед мужеством, мастерством и единством российского воинства.

За подвиги при штурме Кенигсберга более 200 солдат и офицеров Красной Армии удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а командующий 43-й армией генерал-лейтенант Афанасий Белобородов второй медалью «Золотая Звезда». Командующий войсками 3-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Александр Василевский за взятие Кенигсберга и освобождение Восточной Пруссии награжден вторым орденом «Победа».

10 апреля 1945 года в ознаменование одержанной победы в ночь Москва салютовала героям штурма Кенигсберга 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Президиум Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года учредил медаль «За взятие Кенигсберга», которой были награждены все участники боев.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице