08.04.2025 (19:15)

На Северном флоте началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками

Сегодня на Северном флоте началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова.

В ходе тренировки органы военного управления Северного флота отрабатывают действия по управлению силами и войсками при обеспечении защиты морских коммуникаций, обороне объектов военной и гражданской инфраструктуры Российской Федерации в Арктике.

Данная тренировка проводится планово и является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов), сил и войск Северного флота.

В ходе тренировки оценивается уровень подготовки командования и штабов объединений и соединений Северного флота в вопросах планирования и управления силами и войсками при обеспечении защиты морских коммуникаций, обороне объектов военной и гражданской инфраструктуры Российской Федерации в Арктике.

Также будет проверена слаженность действий подразделений сил (войск) Северного флота в ходе выполнения поставленных задач.

Практические действия в ходе тренировки, которая продлится в течение нескольких дней, будут осуществлять силы обозначения.

К участию в тренировке привлекается до 1500 человек, около 60 единиц боевой и специальной техники, до 12 летательных аппаратов, до 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

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