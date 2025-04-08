08.04.2025 (18:45)

Вертолётчики Северного флота отработали посадки на палубу противолодочного корабля в Баренцевом море

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 отработали в Баренцевом море посадки на палубу большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков».

В ходе проведения учебно-тренировочных полётов вертолётчики выполнили взлеты и посадки на палубу большого противолодочного корабля на ходу. Лётчики совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильности ориентирования и точности приземления.

Особенностью данного мероприятия явилось то, что они проходили не только днём, но и ночью, когда экипажи вертолётов отрабатывали этот элемент в условиях ограниченной видимости.

Также лётчики провели облеты большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

В тренировках были задействованы экипажи корабельных противолодочных и поисково-спасательных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота.

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