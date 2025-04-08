08.04.2025 (20:30)

Разведчики ЦВО ликвидировали пехоту «противника» в ходе занятия в Кузбассе

Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе занятия по огневой подготовке на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области обнаружили и уничтожили группу пехоты условного противника.

В ходе выполнения задач по выявлению живой силы «противника» в заданном районе военнослужащие при помощи БЛА обнаружили группу пехоты условного противника во время ротации. Огнем из гранатомета АГС-17 «Пламя» основная часть группы «противника» была уничтожена, а ее разрозненные силы были уничтожены огнем из стрелкового оружия – автоматов АК-74 и АК-12. Кроме того, военнослужащие отработали задачу по уничтожению замаскированной в лесополосе бронированной машины противника из гранатомета РПГ-7В.

Стрельба велась по мишеням, имитирующим живую силу и бронированную технику условного противника на дальности до 600 м.

Выполнение задач проводилось под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, накопленный в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО.

Всего в практических действиях было задействовано более 30 военнослужащих.

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