08.04.2025 (18:15)

Мотострелки России и Таджикистана под прикрытием FPV-дронов отработали штурм населенного пункта в ходе совместного учения

Мотострелковые подразделения совместных сил России и Таджикистана под прикрытием FPV-дронов отработали освобождение населенного пункта от условного бандформирования в ходе совместного учения в Таджикистане.

Согласно замыслу эпизода учения, военнослужащие совместных сил заблокировали условное бандформирование в населенном пункте. Российские операторы ударных FPV-дронов «Пиранья», выполнив разведку местности, обнаружили и уничтожили легкобронированную и автомобильную технику условного противника, обеспечив благоприятные условия для дальнейшего наступления совместных сил.

Штурмовые группы мотострелковых подразделений, используя мобильные средства передвижения – багги, пикапы и мотоциклы, провели зачистку населенного пункта от условного противника применяя элементы армейской тактической стрельбы из автоматов АК-74М и АК-12.

Экипажи бронетранспортеров БТР-82А с 30-мм автоматическими пушками 2А42 и 7,62-мм танковыми пулеметами Калашникова (ПКТ) совместно с экипажами БТР-80 отработали прикрытие штурмовых групп, а также уничтожение легкобронированной техники и живой силы условного противника. Операция по уничтожению условного бандформирования проходила под прикрытием танков Т-72Б3М и Т-72. Во время практических действий использовался опыт российских военнослужащих, приобретенный в ходе специальной военной операции.

Активная фаза совместного учения Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Таджикистан проходит на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана в период с 7 по 11 апреля 2025 года.

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа.

В ходе учения воинские контингенты двух стран отрабатывают организацию применения Вооруженных Сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности.

Основным этапом учения станет ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп.

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