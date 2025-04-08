08.04.2025 (21:30)

Спортивные соревнования среди воинских контингентов России и Таджикистана прошли на полигоне «Харб-Майдон» в Республике Таджикистан

Спортивные соревнования волейболу, футболу, перетягиванию каната и гиревому спорту прошли на совместном учении Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Таджикистан на полигоне «Харб-Майдон» в Таджикистане.

Входе волейбольных и футбольных матчей были выявлены победители встреч по количеству очков, набранных командой входе каждого сыгранного матча.

Количество побед в каждой весовой категории гиревого спорта выявили победителя среди сборных команд России и Таджикистана.

Спортивные команды военнослужащих 201-й военной базы Центрального военного округа, представляющие Вооруженные Силы Российской Федерации, заняли первое место во всех спортивных дисциплинах и соответственно заняли общекомандное первое место.

Справочно:

Активная фаза совместного учения Вооруженных Сил России и Таджикистана проходит с 7 по 11 апреля 2025 года на полигоне «Харб-Майдон» в Республике Таджикистан.

В ходе учения воинские контингенты двух стран отрабатывают организацию применения Вооруженных Сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности. Основным этапом учения станет ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп.

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа: горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты связи, операторы ударных FPV-дронов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, а также мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

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