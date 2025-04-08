08.04.2025 (19:30)

Малый противолодочный корабль «Алексин» Балтийского флота в ходе планового учения выполнил ряд задач в Балтийском море

В рамках планового учения экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Алексин» Балтийской военно-морской базы Балтийского флота завершил сдачу курсовой задачи К-2, в ходе которой выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в акватории Балтийского моря.

В качестве морской мишени был задействован специальный щит, имитирующий боевой корабль условного противника. Стрельба по нему выполнялась из 76,2 и 30-миллиметровых артиллерийских установок.

В рамках учения экипаж корабля также провел тренировки по отражению атак БЭК и БпЛА с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб средствами противовоздушной обороны корабля и другими имеющимися средствами штатного вооружения.

Кроме того, специалисты минно-торпедной боевой части корабля отработали задачи по постановке донных и плавающих мин, поиску и уничтожению подводных лодок условного противника с имитацией стрельб торпедным и ракетно-бомбовым оружием.

За время нахождения МПК в море с экипажем корабля был проведен ряд корабельных учений и тренировок. Экипаж «Алексина» выполнил мероприятия по борьбе за живучесть и провел зачетные упражнения по противодиверсионной обороне.

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