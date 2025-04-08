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08.04.2025 (22:30)

Морская авиация Балтийского флота готовится к летнему режиму эксплуатации

В Калининградской области специалисты инженерно-авиационной службы соединения морской авиации Балтийского флота начали плановый перевод авиационной техники на летний режим эксплуатации.

В настоящее время на всех аэродромах Балтийского флота специалисты инженерно-авиационных служб авиасоединения флота выполняют полный комплекс сезонного обслуживания авиатехники.

Авиационными техниками на каждом самолете и вертолёте морской авиации будет проведена замена специальных жидкостей, проверка работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, проведён осмотр двигателей и топливных баков. При выполнении работ учитываются особенности эксплуатации авиатехники, а также решаемые ими задачи. Завершающим этапом перевода каждого самолета и вертолета является облет его на разных режимах, скоростях и высотах. На заключительном этапе специально созданные комиссии проверят качество выполненных работ.

Помимо обслуживания авиационной техники проводятся комплексные ремонтно-восстановительные и проверочные работы объектов военных аэродромов. На территории авиасоединения выполняются инженерные работы, готовятся и восстанавливаются взлетно-посадочные полосы, проверяется аэродромное оборудование и аппаратура связи.

Перевод вооружения и авиационной техники на летний режим эксплуатации не влияет на боеготовность морской авиации Балтийского флота. Летчики несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных границ Калининградской области.

Всего в соединении морской авиации флота на летний режим эксплуатации будет переведено около 100 единиц самолетов и вертолетов, вооружения, военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Материально-техническое обеспечение (МТО)
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