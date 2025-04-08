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08.04.2025 (23:30)

В жилищно-коммунальной службе Минобороны России в городе Калининград подвели итоги весенних осмотров

В жилищно-коммунальной службе №11 (г. Калининград) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) подведены итоги весенних осмотров, в ходе которых оценено техническое состояние зданий, коммунальных сооружений и элементов благоустройства после зимнего периода эксплуатации.

Специалистами производственных участков жилищно-коммунальной службы №11 совместно с представителями воинских частей Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) осмотрено более 2200 объектов казарменно-жилищного фонда.

Проведена 100% проверка готовности зданий и коммунальных сооружений к эксплуатации в весенне-летний период, составлено более 2800 актов осмотров. Утвержденные акты осмотра будут использованы для корректировки планов текущего и капитального ремонтов объектов, а также составления плана подготовки объектов к отопительному зимнему периоду 2025-2026 годов.

По итогам весенних осмотров в 2025 году, все объекты Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся на эксплуатационном содержании, отнесены к технически исправным, либо имеющим признаки аварийности, требующим списания или проведения капитального ремонта, а также требующим текущего ремонта.

Кроме того, в ходе весеннего осмотра проведена комиссионная проверка точек поставки энергетических ресурсов потребителям, наружных сетей теплового, водопроводно-канализационного и электросетевого хозяйства. По результатам осмотра, незаконных врезок на сетях ТХ, ВКХ и подключений на сетях ЭСХ не выявлено.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Материально-техническое обеспечение (МТО)
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