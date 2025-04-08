08.04.2025 (17:30)

Суворовец Пермского суворовского военного училища награжден медалью за достижения в области инновационной деятельности

Суворовец 11 класса Пермского суворовского военного училища Тимофей Ганичев награжден медалью «За достижения в области развития инновационных технологий».

В ходе торжественного построения, начальник училища, генерал-майор Николай Братухин, вручил медаль суворовцу, также отметив его успехи на конкурсах творческой и технической направленности.

В комментарии к медали Министра обороны РФ обозначено, что данная награда присвоена за значительный личный вклад в осуществление инновационной деятельности, технологическое сопровождение прорывных и высокорискованных исследований и разработок в области обороны.

По словам заместителя начальника училища по инновационным технологиям, подполковника запаса Владимира Скокло, вице-младший сержант Тимофей Ганичев является одним из самых результативных суворовцев, принесшим училищу наибольшее количество побед и призовых мест на региональных и федеральных проектах, таких как «Инженеры изобретатели», «Старт в науку», областных и всероссийских соревнованиях по авиамоделированию и управлению беспилотными летательными аппаратами.

В период участия в соревнованиях по управлению БпЛА коптерного типа, данный суворовец самостоятельно конструировал аппараты, на которых впоследствии выступал, а также был в числе ребят, готовивших партию беспилотников в качестве помощи в зону проведения СВО.

В числе недавних достижений Тимофея – победа в составе команды суворовцев в турнире по управлению беспилотными летательными аппаратами и наземными робототехническими комплексами «Дрон-полигон», а также региональном этапе всероссийского чемпионата «Пилоты будущего».

На достигнутом Тимофей Ганичев останавливаться не собирается, впереди у него новые задачи: сдача ЕГЭ и поступление в один из военных ВУЗов Министерства обороны Российской Федерации, а также передача накопленного опыта своим младшим товарищам, отобранным для участия в международном турнире операторов беспилотных летательных аппаратов. Данный турнир пройдет на базе Оренбургского президентского кадетского корпуса.

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