08.04.2025 (17:00)

Под руководством Министра обороны Андрея Белоусова проведена научно-техническая конференция

Сегодня, 8 апреля, в Министерстве обороны РФ состоялась научно-техническая конференция по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения специальной военной операции. Мероприятие прошло под руководством Министра обороны Андрея Белоусова.

«В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла», – рассказал Министр обороны РФ.

Андрей Белоусов отметил, что в прошлом году промышленностью и волонтерскими организациями в ВС РФ было поставлено несколько сотен наземных робототехнических комплексов.

«В этом году планируем поставить на порядок больше», – сообщил Министр. Кроме того, он рассказал, что на сегодняшний день в каждой группировке налажено свое производство наземных роботов. «Сегодня на выставке были представлены образцы тех робототехнических систем, которые производятся в группировках. Надо отметить, что произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью», – добавил глава российского военного ведомства.

Министр обороны поручил ответственным должностным лицам и профильным организациям по итогам конференции определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов на основе актуальных требований войск. А также наладить механизм обратной связи войск с предприятиями промышленности, обеспечить использование унифицированных и стандартизованных комплектующих при изготовлении роботов, определить модульный принцип их создания и необходимую комплектацию для выполнения задач.

«Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов. На его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования наземных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану», – подчеркнул Андрей Белоусов.

В научно-технической конференции Министерства обороны приняли участие представители руководства военного ведомства, федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций министерства и предприятий промышленности.

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