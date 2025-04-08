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08.04.2025 (16:30)

Военнослужащие группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гуево Курской области

Военнослужащие подразделений группировки войск «Север» продолжая разгром формирований ВСУ освободили населённый пункт Гуево Курской области и захватили несколько важных укреплённых позиций украинских боевиков.

В ходе боевой работы, преодолевая безуспешное сопротивление противника в окрестностях и в населённом пункте Гуево, штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки прорвали линию обороны ВСУ. Штурмовики освободили населенный пункт и установили российский триколор на одном из зданий.

Зайдя в населенный пункт, российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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