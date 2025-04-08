08.04.2025 (16:30)
Военнослужащие группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гуево Курской области
Военнослужащие подразделений группировки войск «Север» продолжая разгром формирований ВСУ освободили населённый пункт Гуево Курской области и захватили несколько важных укреплённых позиций украинских боевиков.
В ходе боевой работы, преодолевая безуспешное сопротивление противника в окрестностях и в населённом пункте Гуево, штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки прорвали линию обороны ВСУ. Штурмовики освободили населенный пункт и установили российский триколор на одном из зданий.
Зайдя в населенный пункт, российские подразделения приступили к зачистке позиций от остатков живой силы ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций.
Метки: