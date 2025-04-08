08.04.2025 (16:00)

В Москве состоялась двусторонняя встреча по линии военного сотрудничества Сухопутных войск России и Народной Республики Бангладеш

Сегодня главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков провел двустороннюю встречу с командующим сухопутными войсками Народной Республики Бангладеш генералом Вакером Уз-Заманом, который прибыл во главе военной делегации в Москву.

Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в Главном командовании Сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран.

«Народная Республика Бангладеш рассматривается Российской Федерацией, как одно из ключевых государств Центрально-Азиатского региона и развитие взаимодействия сегодня является приоритетной задачей на данном направлении. Сегодня мы с Вами откровенно обсудим перспективы нашего сотрудничества и расширение связей в реальном масштабе времени. Уверен, что наша встреча и Ваш визит в целом будут способствовать укреплению традиционно дружественных связей между нашими государствами, подадут новый импульс развитию военного сотрудничества между нашими сухопутными войсками» – подчеркнул в ходе двусторонних переговоров главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях.

Ранее в ходе визита делегация почтила память советских воинов у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также посетила Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ».

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