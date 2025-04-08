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08.04.2025 (13:20)

Заявление Минобороны России

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.

За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики.
 
Курская область - 7 апреля в 09.47 в результате атаки украинского ударного БПЛА из-за повреждения проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Курская АЭС – Металлургическая» филиала ПАО «Россети» – Черноземное ПМЭС.

Запорожская область - 7 апреля в 09.30 в результате атаки украинского БПЛА по электроподстанции 35 кВ «Новогорьевка» ГУП «Таврия-Энерго» поврежден радиатор трансформатора.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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