08.04.2025 (10:30)

Военнослужащие ЛенВО выполнили электронные пуски ОТРК «Искандер-М» на «отлично»

В Ленинградской области с военнослужащими ракетной бригады Ленинградского военного округа завершились практические занятия по управлению ракетными ударами.

В ходе активной фазы тренировки ОТРК «Искандер-М» совершили 10 километровый марш в незнакомый район. В ходе марша военнослужащие отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

По прибытии на место проведения специальных занятий расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили нормативы по развертыванию оперативно-тактических комплексов, установили устойчивую связь и провели учебные (электронные) пуски ракет.

По результатам проведения электронных пусков действия военнослужащих были оценены на «отлично». Всего было задействовано более 50 военнослужащих и порядка 10 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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