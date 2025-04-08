Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.04.2025 (19:00)

Офицеры Ленинградского военного округа выполнили нормативы курса огневой подготовки

Командиры рот и взводов Ленинградского военного округа прошли курс занятий по стрельбе из штатного оружия своих подразделений.

В ходе проведения занятий офицерский состав различных подразделений выполнил стрельбы из автоматов АК-74М, АК-12, снайперской винтовки СВД, пулеметов РПК и ПК, а также поразили цели из гранатометов РПГ-7.

Подобные занятия проводятся в целях приобретения и закрепления навыков командиров мотострелковых, танковых, разведывательных, инженерных, подразделений связи и взводов БПЛА использования оружия, предусмотренного для военнослужащих подразделения в целях дальнейшего обучения личного состава.

Курс занятий по огневой подготовке проводится под руководством инструкторов, имеющих опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false