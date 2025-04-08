08.04.2025 (22:00)

В Ленинградском военном округе прошел учебно-методический сбор со специалистами финансовых органов

В Ленинградском военном округе прошел учебно-методический сбор с начальниками и главными бухгалтерами финансово-экономических служб под руководством первого заместителя начальника Главного управления военного бюджета Министерства обороны Российской Федерации Евгения Шевченко.

В ходе открытия сборов были награждены отличившиеся военнослужащие и гражданский персонал финансовых органов Ленинградского военного округа.

Должностными лицами Главного управления военного бюджета Министерства обороны Российской Федерации и Управления финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации

(по Ленинградскому военному округу) были подведены итоги деятельности финансово-экономических служб за 2024 год, обсуждены вопросы совершенствования системы финансового обеспечения войск (сил), организации и ведения бюджетного учета, мероприятий по защите государственной тайны, а также иные вопросы, возникающих в служебной деятельности.

По итогам учебно-методического сбора начальникам финансовых органов были поставлены задачи по дальнейшему развитию финансово-экономических служб, своевременному и полному обеспечению личного состава положенными выплатами, при этом особое внимание было обращено на денежные выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей.

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