08.04.2025 (09:30)

Малый противолодочный корабль «Советская Гавань» Тихоокеанского флота отработал задачи по предназначению в Японском море

Малый противолодочный корабль (МПК) «Советская Гавань» Тихоокеанского флота (ТОФ) отработал комплекс противолодочных задач и выполнил артиллерийские стрельбы в морском полигоне залива Петра Великого.

Экипаж МПК в ходе учения в назначенном районе провёл поисковые действия подводной лодки условного противника, а после обнаружения объекта выполнил элементы ведения морского боя с субмариной в условиях активного противодействия и попытках скрыться. В результате слаженных и грамотных действий экипажа, «вражеская» подлодка была условно уничтожена противолодочным оружием.

Далее моряки успешно отработали боевые упражнения по ведению боя с надводным кораблём условного противника при интенсивном маневрировании и поражение береговых мишеней. Огонь вёлся из штатных артиллерийских установок АК-176 и АК-630М

Учение прошло в соответствие с планом боевой подготовки флота. В роли подводной цели была задействована одна из подводных лодок Тихоокеанского флота.

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