08.04.2025 (18:00)

На военной базе ЮВО в Армении пройдет акция «За безопасность дорожного движения»

Сотрудники 216-й военной автоинспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) в Армении проведут ряд мероприятий в рамках акции «За безопасность дорожного движения», которая проходит в течении месяца во всех Вооруженных Силах Российской Федерации.

Военнослужащие ВАИ ЮВО в Армении провели теоретические и практические занятия с военнослужащими соединения ЮВО из числа водителей, механиков-водителей, старших машин и с начальниками контрольно-технических пунктов по организации внутренней службы в парках, порядку возвращения машин из рейса, оформление документации и другим вопросам обслуживания автомобилей и боевых машин. Также сотрудники ВАИ проверят боксы, парки и места хранения военной и автомобильной техники на территориях высокогорных полигонов военной базы – Алагяз и Камхуд.

С владельцами личного автотранспорта будут проведены занятия по переводу и подготовки автотехники к летнему периоду эксплуатации и правилам вождения в сложных условиях резко меняющегося климата горной местности с крутыми подъемами, спусками и серпантинами, а также проведена проверка знаний правил дорожного движения.

Целями акции является: повышение эффективности работы должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, повышение уровня правовых знаний личного состава ЮВО Армении.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице