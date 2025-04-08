08.04.2025 (18:30)

На полигоне ЮВО в Ростовской области прошли боевые стрельбы личного состава соединения связи 8-й общевойсковой армии

На полигонах Южного военного округа в Ростовской области прошли плановые занятия по огневой подготовке с личным составом соединения связи 8-й гвардейской общевойсковой армии.

В рамках проведения контрольных занятий военнослужащие отработали стрельбу с места и в движении по появляющемся и неподвижным целям со сменой огневой позиции (2 УКС) из штатного стрелкового оружия – автомата Калашникова АК-74.

Перед практической частью военнослужащие прошли инструктаж, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента по отдельности. Мотострелки сдали нормативы по неполной разборке и сборке автомата, отработали на время снаряжение магазина боеприпасами.

Основной задачей занятий являлось оттачивание практических навыков стрельбы из автомата Калашникова у личного состава. По итогам все военнослужащие-участники контрольного занятия оценены на положительные оценки.

Всего к занятию по огневой подготовке было привлечено около 60 военнослужащих.

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