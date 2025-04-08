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08.04.2025 (12:00)

Командующий сухопутными войсками Народной Республики Бангладеш почтил память советских воинов у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду

Командующий сухопутными войсками Народной Республики Бангладеш генерал Вакер Уз-Заман находящийся с визитом в Москве во главе военной делегации почтил память советских воинов у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония возложения цветов и венков прошла под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками России генерала армии Олега Салюкова. Традиционно в ходе памятных мероприятий под звуки метронома прошла минута молчания, после которой военный оркестр исполнил гимн Республики Бангладеш, что символизирует и подчеркивает дань памяти военной делегации нашим воинам, сложившим головы за Отечество. Завершились памятные мероприятия прохождением парадного строя 154 отдельного комендантского Преображенского полка торжественным маршем и проносом Государственного Флага и флагов видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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