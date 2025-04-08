08.04.2025 (14:30)

В Ставрополе для военнослужащих состоялся молебен перед иконой Святого мученика Иоанна Воина из Главного православного храма ЮВО

В Ставрополе для военнослужащих воинских частей и соединений гарнизона провели молебен «О даровании Победы» перед иконой Святого мученика Иоанна Воина с частицей мощей, которая была доставлена из Главного православного воинского храма Южного военного округа (ЮВО), расположенного в Ростове-на-Дону.

Богослужение состоялось в главном храме 49-й общевойсковой армии ЮВО. В нем участвовали не только военнослужащие, но и члены их семей, кадеты и местные жители. Перед его началом священник провел беседу с прибывшим личным составом воинских частей о важности веры и христианских традициях. После этого икону Святого мученика Иоанна Воина торжественно встретили внутри храма.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл во время проведения службы призвал всех собравшихся помолиться за здравие участников специальной военной операции (СВО), которые в настоящий момент борются с неонацизмом на Украине.

«Сегодня наши бойцы, за которых, в том числе, наша сугубая молитва, на передовой воюют своим умением, своим здоровьем, силой воли. Помолимся перед главной иконой Южного военного округа, иконой мученика Иоанна Воина, чтобы он помог, как некогда великий воин Византийской империи – опытный и мудрый воин, и святой человек – помог бы сегодня нашим бойцам», – сказал митрополит Кирилл.

Как отметил военнослужащий 49-й армии ефрейтор Илья Богданов, такие мероприятия имеют особое значение для личного состава и помогают поддерживать моральный дух для выполнения поставленных задач.

«Я считаю, это может помочь. Это может дать прилив моральных сил. Дать мужество, потому что человек верит в то, что он все сможет, ему все по плечу. В то, что ему помогут. И у него все получается», – подчеркивает Илья.

Молебны для военнослужащих перед иконой Святого мученика Иоанна Воина с частицей мощей уже были проведены во многих регионах ЮВО. Среди них Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Дагестан и Чеченская Республика.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице