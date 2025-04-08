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08.04.2025 (21:00)

Военнослужащие Владимирского ракетного объединения приступили к сдаче зачётов по физической подготовке

С завершением зимнего периода обучения военнослужащие ракетного объединения приступили к сдаче контрольных зачётов по дисциплинам боевой подготовки. Мероприятия охватывают все подразделения соединения и направлены на проверку уровня профессиональной выучки личного состава. 

Военнослужащие Владимирского ракетного объединения приступили к сдаче контрольных занятий на уровень физической подготовленности.

В ходе контрольной проверки военнослужащие сдают нормативы на определение физической выносливости, быстроты, ловкости и силы.

Свою силу военнослужащие продемонстрируют в упражнениях на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, толчке двух гирь по 24 кг и в жиме штанги лежа весом 70 кг. Быстрота проверяется на дистанциях 60 и 100 метров и в челночном беге, а ловкость – в упражнении со скакалкой. Физическую выносливость военнослужащие показывают в кроссе на 400 м, 1 км и 3 км, а также на длинных дистанциях в плавании.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Физподготовка
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