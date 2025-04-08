08.04.2025 (11:30)

В Минобороны России будут созданы мобильные врачебные комиссии

По решению Министра обороны Российской Федерации будут созданы мобильные врачебные комиссии для проведения медицинских осмотров военнослужащих, получивших ранения непосредственно в воинских частях и подразделениях.

Мобильные группы смогут на месте устанавливать показания к направлению военнослужащих на военно-врачебную комиссию, выявлять нуждающихся в этапном лечении и последующей реабилитации.

Данная мера значительно снизит нагрузку на военно-врачебные комиссии, созданные на базе военных госпиталей, сократит сроки проведения экспертизы и сделает ее более доступной военнослужащим, которым она необходима.

Ранее, отмечались случаи формирования очередей из военнослужащих, прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссией.

В состав мобильных врачебных комиссий войдут старшие врачи-специалисты, наиболее подготовленные по военно-врачебной экспертизе, хирурги, терапевты, неврологи и медицинские сестры.

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