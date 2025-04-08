08.04.2025 (15:30)

Военнослужащие ВВО уничтожили опорные пункты условного противника в лесном массиве

С военнослужащими мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, прошли занятия по уничтожению опорного пункта условного противника в лесном массиве.

Расчёты беспилотных летательных аппаратов произвели воздушную разведку местности, в ходе которой выявили опорный пункт с группой противника общей численностью до 10 человек.

С получением развединформации, штурмовые группы выдвинулись вдоль леса к указанной точке. В целях обманного манёвра, военнослужащие в ходе движения разделились на малочисленные группы.

В результате слаженных действий мотострелки блокировали пути отхода условного противника, а операторы БпЛА выполнили сброс боеприпасов для уничтожения оставшейся живой силы условного противника.

Занятия прошли под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции.

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