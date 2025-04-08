08.04.2025 (11:00)

На Сахалине с военнослужащими по контракту проходят ежедневные занятия по армейской тактической стрельбе

На Сахалине с военнослужащими по контракту проходят ежедневные занятия по армейской тактической стрельбе.

Военнослужащие, заключившие первые контракты, на полигоне «Троицкий» отрабатывают практические действия по скрытному перемещению в составе боевых групп в лесной местности, а также захват зданий и опорных пунктов условного противника.

Одним из самых сложных элементов упражнения является боевая стрельба из автомата Калашникова с качающейся платформы из положения стоя.

В ходе занятий по тактической подготовке военнослужащие ведут огонь из автоматов Калашникова, снайперских винтовок СВД и пулемётов ПК.

Внедрение упражнений армейской тактической стрельбы в курс боевой подготовки повышает навыки скоростной стрельбы, совершенствует огневую выучку военнослужащих, а также увеличивает шансы успешного выполнения боевых задач в ближнем бою.

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