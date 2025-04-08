08.04.2025 (11:00)
На Сахалине с военнослужащими по контракту проходят ежедневные занятия по армейской тактической стрельбе
На Сахалине с военнослужащими по контракту проходят ежедневные занятия по армейской тактической стрельбе.
Военнослужащие, заключившие первые контракты, на полигоне «Троицкий» отрабатывают практические действия по скрытному перемещению в составе боевых групп в лесной местности, а также захват зданий и опорных пунктов условного противника.
Одним из самых сложных элементов упражнения является боевая стрельба из автомата Калашникова с качающейся платформы из положения стоя.
В ходе занятий по тактической подготовке военнослужащие ведут огонь из автоматов Калашникова, снайперских винтовок СВД и пулемётов ПК.
Внедрение упражнений армейской тактической стрельбы в курс боевой подготовки повышает навыки скоростной стрельбы, совершенствует огневую выучку военнослужащих, а также увеличивает шансы успешного выполнения боевых задач в ближнем бою.