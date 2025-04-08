08.04.2025 (12:30)

Саперы ВВО выдвинулись в Сретенский район Забайкалья для проведения взрывных работ на реке Шилка

В связи с обращением Губернатора Забайкальского края в адрес командования Восточного военного округа (ВВО) об оказании помощи по ликвидации образования ледовых заторов на реке Шилка, группа саперов-подрывников инженерно-саперного соединения общевойсковой армии ВВО приступила к совершению марша протяженностью более 400 км в район выполнения задач (Сретенский район Забайкальского края).

Работать военнослужащие будут совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. В районах проведения взрывных работ представители спасательного ведомства будут, в том числе, осуществлять авиамониторинг обстановки.

Из пункта постоянной дислокации в селе Большая Тура военнослужащие выдвинулись в район выполнения задач на автомобилях повышенной проходимости для транспортировки специального оборудования, инженерных боеприпасов и другого военно-технического имущества.

Взрывные работы будут проведены в период с 9 по 15 апреля с целью ликвидации образования ледовых заторов на реке Шилка.

Добавим, что проведенная в прошлом году совместная работа по взрывным работам на реке Шилка позволила минимизировать риски образования ледовых заторов в паводкоопасный период.

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