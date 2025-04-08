08.04.2025 (23:00)

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России приступили к сезонным осмотрам объектов жилищно-коммунального хозяйства военных городков

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 9 (с. Домна) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрального жилищно-коммунального управления» Минобороны России (по ВВО) проводят ежегодные сезонные осмотры объектов казарменно-жилищного фонда, теплового и водопроводно-канализационного хозяйства, инженерных систем, систем наружного освещения в военных городках Забайкальского края.

Завершить весенние осмотры на эксплуатируемых объектах планируется до конца апреля.

Весенние осмотры проводятся в целях проверки технического состояния зданий, коммунальных сооружений, элементов благоустройства, своевременной и качественной подготовки материально-технической базы военных городков к предстоящему отопительному периоду.

Выявленные во время весенних осмотров особенности или дефекты конструкций будут оценены с точки зрения их влияния на техническое состояние и безопасность эксплуатации здания.

Всего к осмотрам запланировано боле 800 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, расположенных в военных городках Читинской области, по итогам весенних осмотров специалистами будут скорректирован план ремонтных работ объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 2025 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице