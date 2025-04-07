07.04.2025 (22:45)

В Таджикистане стартовало совместное учение Вооруженных Сил России и Таджикистана

Церемония открытия совместного учения Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Таджикистан состоялась на горно-пустынном полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области Таджикистана.

Мероприятие традиционно началось с общего построения военнослужащих. В исполнении военных оркестров прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Таджикистан, были торжественно подняты национальные флаги двух стран. Участники учения в едином строю прошли торжественным маршем по плацу полевого лагеря.

В ходе учения воинские контингенты двух стран отработают организацию применения Вооруженных Сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности. Основным этапом учения станет ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп.

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа: горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также экипажи авиационной группы на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты связи, операторы ударных FPV-дронов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, а также мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Активная фаза совместного учения Вооруженных Сил России и Таджикистана проходит с 7 по 11 апреля 2025 года.

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