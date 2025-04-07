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07.04.2025 (22:15)

На Кольской флотилии разнородных сил Северного флота прошел митинг, посвященный трагедии подводной лодки «Комсомолец»

Каждый год, седьмого апреля, личный состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отдаёт дань уважения морякам-подводникам, погибшим во время аварии на подводной лодке «Комсомолец» в 1989 году в Норвежском море.

В ходе памятного мероприятия к личному составу обратился командующий Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирал Олег Шастов, который отметил важность службы моряков-подводников Военно-Морского Флота России.   

Командующий и военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота почтили память подводников Военно-Морского Флота СССР и России, погибших при исполнении воинского долга минутой молчания  и  возложили цветы к мемориалу подводникам подводной лодки Б-37.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Северный флот , Подводные силы , Торжественные церемонии , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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