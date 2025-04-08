08.04.2025 (10:00)
На Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота стартовало тактическое учение с расчётами противокорабельных комплексов «Бал»
В рамках планового мероприятия боевой подготовки сил Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота расчёты берегового ракетного комплекса «Бал» приступили к отработке задач по предназначению с выполнением электронных ракетных пусков по надводным целям.
По замыслу учения подразделения совершили марш в составе колонн из мест постоянной дислокации в назначенные районы, где военнослужащие будут отрабатывать нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки машин.
Ракетчики проводят тренировки по организации охранения позиционного района, задействовав при этом береговые радиолокационные станции в целях обнаружения целей, их сопровождения и определения координат.
В ходе практических действий на местности мобильные пусковые установки разворачиваются на побережье, где военнослужащие проводят тренировки по нанесению ударов по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет. После выполнения упражнений техника меняет позиции для сохранения скрытности расположения.
Для имитации отряда условного противника задействованы боевые корабли флота, в настоящее время выполняющие учебные задачи в морских полигонах Балтийского моря.
К отработке задач учения привлечено около 100 военнослужащих и порядка 20 единиц автомобильной и специальной техники берегового ракетного соединения Ленинградской военно-морской базы.