08.04.2025 (09:00)

Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа перед выполнением боевых задач проходят занятия по штурмовой подготовке в тыловом районе зоны проведения СВО

На одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции военнослужащие по контракту штурмовых подразделений 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ежедневно проводят практические занятия с боевой стрельбой по штурму позиций «противника» в полевых условиях и «городской застройке».

Для отработки задач по штурму на полигоне возведены объекты, повторяющие оборону опорного пункта противника. Военнослужащие отрабатывают навыки владения личным стрелковым оружием, гранатами, умение действовать в тактически-сложных ситуациях современного общевойскового боя.

Также бойцы выполняют учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп, прикрывая друг друга при захвате опорных пунктов противника в условиях равнинной местности. Слаженная работа штурмовых групп позволяет максимально эффективно выполнять поставленные боевые задачи.

Инструкторы по боевой подготовке ежедневно проводят занятия в составе групп для оттачивания навыков владения стрелковым оружием из неудобных положений, в том числе со сменой направления стрельбы под левую и правую руку. Также в комплексе занятий военнослужащие оттачивают действия по инженерной подготовке на основе современного боевого опыта военнослужащих и инструкторов – участников специальной военной операции.

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