08.04.2025 (08:30)

Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» открыли блиндажный храм в тыловом районе СВО

Освящение нового блиндажного храма 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» прошло в тыловом районе на Харьковском направлении СВО. Бойцы не только помолились в честь открытия ещё одного святого места, но и причастились в ходе богослужения.

Блиндажный храм в соединении не первый. Заместители командиров подразделений по военно-политической работе стараются в полной мере обогатить разум бойцов, сбросить обременяющие их мысли и найти ответ на волнующие вопросы, получить доброе наставление. Поэтому в пунктах дислокации бойцов, открываются новые блиндажные храмы.

В этих местах бойцы способны уединиться, помолиться Богу и после службы пообщаться с Батюшкой по поводу душевных терзаний. Военное духовенство на фронте – есть отдушина бойцов в их ратном деле.

В ходе праздничной литургии открытия блиндажного храма в честь Абалакской иконы Божией Матери бойцы поучаствовали в святом причастии и индивидуально пообщались с батюшкой.

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