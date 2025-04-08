08.04.2025 (08:00)

Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали, как освобождали населенный пункт Днепроэнергия в ДНР

Подразделения ВСУ оказались в критическом положении: их командование оставило позиции без материального снабжения, бросив мобилизованных солдат на произвол судьбы. В бою противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и две украинские САУ «Богдана».

«Противник бросил своих мобилизованных с минимальным запасом провизии, приказав держать позиции до конца. Когда мы пришли, многие сами сдавали оружие и выходили с поднятыми руками. В разговорах они говорили, что уходили из армии, получив выплаты, а потом их ловили и отправляли снова на передок. Они были рады нашему появлению — их командование даже не планировало эвакуацию. Просто приказали сидеть и удерживать позиции до самого конца», – отмечает военнослужащий штурмового подразделения с позывным «Кот».

«Мы продвигались пешим порядком, закреплялись в первых домах, затем начинали зачистку. Противник укрывался в подвалах и разрушенных зданиях. Благодаря слаженным действиям, а также грамотному командованию, мы все зачистили, установили знамя отряда и удержали позиции», – описал этапы штурма военнослужащий с позывным «Прокоп».

Также важную роль в освобождении Днепроэнергия сыграли военнослужащие танковых подразделений, в задачу которых входила не только огневая поддержка штурмовиков, но и преодоление минных полей. Погодные условия свели к минимуму видимость, что, по словам бойцов, стало огромным преимуществом.

«Погода сыграла нам на руку: противник просто не видел наши машины. Видимость была нулевая — снег, туман, дождь. Их разведка нас не засекла, поэтому атака получилась внезапной. Да, минные поля добавляли риска, но мы маневрировали чётко, обходя опасные зоны. Главное — выполнили задачу без потерь», — объяснил танкист с позывным «Шахтёр».

Как сообщалось ранее, село Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике было освобождено от украинских националистов военнослужащими группировки войск «Восток» 12 марта этого года.

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