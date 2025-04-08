08.04.2025 (07:30)
Расчеты FPV-дронов разведчиков Тульской дивизии ВДВ уничтожают укрытия ВСУ в приграничных районах Курской области
Подразделения БпЛА разведывательного батальона Тульского соединения ВДВ ежедневно уничтожают фортификационные сооружения, вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, управляемыми по оптоволоконным кабелям, в приграничных районах Курской области.
Расчет работает парой: первый номер подготавливает ударный дрон на оптоволокне к запуску, второй в это время производит разведку местности, выявляя цели противника для удара.
После запуска дронов-камикадзе, второй номер корректирует полет беспилотника для точного наведения на цель.
В этот раз в лесопосадке было обнаружено укрытие с личным составом украинских националистов. Оператор FPV-дрона умело обошел все препятствия и нанес удар в самое уязвимое место, чтобы нанести максимальный урон укрытию и личному составу ВСУ.