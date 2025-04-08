08.04.2025 (07:30)

Расчеты FPV-дронов разведчиков Тульской дивизии ВДВ уничтожают укрытия ВСУ в приграничных районах Курской области

Подразделения БпЛА разведывательного батальона Тульского соединения ВДВ ежедневно уничтожают фортификационные сооружения, вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, управляемыми по оптоволоконным кабелям, в приграничных районах Курской области.

Расчет работает парой: первый номер подготавливает ударный дрон на оптоволокне к запуску, второй в это время производит разведку местности, выявляя цели противника для удара.

После запуска дронов-камикадзе, второй номер корректирует полет беспилотника для точного наведения на цель.

В этот раз в лесопосадке было обнаружено укрытие с личным составом украинских националистов. Оператор FPV-дрона умело обошел все препятствия и нанес удар в самое уязвимое место, чтобы нанести максимальный урон укрытию и личному составу ВСУ.

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