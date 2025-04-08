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08.04.2025 (07:00)

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили гаубицу Д-30 и личный состав ВСУ на Северском направлении

Артиллеристы 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили гаубицу Д-30 и блиндаж с личным составом ВСУ в районе населенного пункта Григоровка на Северском направлении специальной военной операции.

Обнаружение целей и корректировку стрельбы обеспечили операторы разведывательных дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады, которые работают в тесной связке с артиллеристами. Благодаря грамотным действиям личного состава орудие и личный состав противника были уничтожены точными выстрелами 152-мм пушки «Гиацинт-Б».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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