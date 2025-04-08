08.04.2025 (06:30)

Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Запад» уничтожил несколько ракет Хаймерс ВСУ

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» 25 общевойсковой армии группировки войск «Запад» пресек попытку воздушного удара ВСУ по позициям войск в зоне проведения специальной военной операции.

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» в ходе специальной военной операции продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника – беспилотных летательных аппаратов, ракет, реактивных снарядов и прочих средств поражения.

Уникальные возможности комплексов позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск. В ходе несения боевого дежурства расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную со стороны противника, и за считанные секунды уничтожил ее.

В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающуюся ракету противника и произвел пуск ракеты на уничтожение.

Как правило, на одну цель приходится одна ракета «Бука». Исключение — особо крупные и высокоскоростные объекты.

Расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки. Каждую минуту пространство сканируется станциями обнаружения целей, и проскочить незаметно противнику просто невозможно.

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