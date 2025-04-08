08.04.2025 (06:00)

Расчеты разведывательного БпЛА «ZALA» и дрона-камикадзе «Молния-2» осуществили поддержку наших наступающих штурмовых групп

Военнослужащие расчета разведывательного беспилотного летательного аппарата (БпЛА) «ZALA» навели огонь артиллерии на опорный пункт, а расчет дрона-камикадзе «Молния-2» уничтожил огневые точки и технику ВСУ, тем самым осуществив огневую поддержку наступающих штурмовых подразделений на Красноармейском направлении зоны проведения спецоперации (СВО).

Операторы БпЛА «ZALA» обнаружили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ, замаскированном в лесистой местности. Военнослужащие передали координаты цели расчетам дальнобойной ствольной артиллерии, которые при постоянной корректировке с беспилотника оперативно нанесли удар и уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ.

«Наше подразделение выполняет задачи на Красноармейском направлении по поддержанию наших войск, поддержанию штурмовых отрядов нанесением поражения врагу, не допущения прорыва его. У нас есть разведывательные дроны, дроны ударные, разных модификаций. Работаем по координатам нашей разведки, разведки группировки войск «Центр». По целям работаем непосредственно на линии боевого соприкосновения, также глубинные цели - это танки, системы РЭБ, минометные расчеты, артиллерия», - рассказал заместитель начальника штаба, младший лейтенант Лихоманов Михаил.

Также, в ходе воздушной разведки, была выявлена ротация личного состава ВСУ и погрузка техники, операторы БпЛА «ZALA» передали информацию и координаты расчету дрона-камикадзе «Молния-2». В результате слаженных и оперативных действий, боевики ВСУ были уничтожены дроном-камикадзе «Молния-2», несущим на себе термобарические снаряды ПГ-7ВР.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» ежедневно обнаруживают и уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом и живую силу ВСУ, тем самым срывая ротации и попытки контратак противника, а также оказывая поддержку в продвижении штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

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