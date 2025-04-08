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08.04.2025 (05:30)

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» поразили БПЛА, технику и американский гранатомет MK-19 ВСУ в Запорожской области

На Ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» постоянно наносят огневое поражение противнику.

За прошедшие сутки севернее села Работино, благодаря слаженной работе расчетов БПЛА, были обнаружены и уничтожены: беспилотный летательный аппарат типа «Баба Яга», легкобронированный автомобиль и автоматический гранатомет MK-19 американского производства ВСУ.

«Наш расчет уничтожает самые различные цели. В основном это живая сила противника, вражеские дроны типа «Бабы Яга», укрепления различного вида и вражеская техника», - рассказал командир расчета с позывным «Вохан».

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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