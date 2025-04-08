08.04.2025 (05:00)
Экипаж вертолета Ми-28нм выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам
Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БпЛА ВСУ в приграничном районе Курской области.
В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам.
По докладу разведки цель была поражена.
После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
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