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07.04.2025 (19:30)

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с командующим Сухопутными войсками Народной Республики Бангладеш генералом Вакером-Уз-Заманом

7 апреля 2025 г. в Москве состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с командующим Сухопутными войсками Народной Республики Бангладеш генералом Вакером-Уз-Заманом в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию.

B ходе беседы стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной области, а также выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление сложившихся дружественных отношений между армиями и народами России и Бангладеш.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России , Международная деятельность
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