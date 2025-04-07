07.04.2025 (19:30)
В Москве состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с командующим Сухопутными войсками Народной Республики Бангладеш генералом Вакером-Уз-Заманом
7 апреля 2025 г. в Москве состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с командующим Сухопутными войсками Народной Республики Бангладеш генералом Вакером-Уз-Заманом в рамках его рабочего визита в Российскую Федерацию.
B ходе беседы стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной области, а также выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление сложившихся дружественных отношений между армиями и народами России и Бангладеш.
Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.
Метки:
Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России , Международная деятельность