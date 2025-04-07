07.04.2025 (21:15)

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в патриотическом форуме «Традиции сохраняем. Родину защищаем»

Участники юнармейского движения Пировского муниципального округа Красноярского края приняли участие в патриотическом форуме «Традиции сохраняем. Родину защищаем».

Юные патриоты посетили выставку артефактов времён Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также выставку художественных произведений, посвящённых Великой Отечественной войне и специальной военной операции.

В ходе форума прошло награждение волонтеров, оказывающих помощь семьям участникам СВО, и состоялась церемония вручения медалей «Матери защитника Отечества» матерям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Почётными гостями мероприятия были военный комиссар Казачинского и Пировского районов Константин Губанов и ветераны СВО.

Завершился форум возложением цветов к Аллее Славы и памятнику воинам-пировчанам и труженикам тыла.

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