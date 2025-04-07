07.04.2025 (20:45)

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО проводят гастрольный тур по Республике Таджикистан

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа проводят ежегодный гастрольный тур по Республике Таджикистан. Первый концерт прошёл для российских военнослужащих, проходящих службу на 201-й военной базе и членов их семей.

Концерт был организован на спортивном стадионе, что позволило одновременно устроить выступление для свыше 150 зрителей. Артисты исполнили попурри на патриотические и лирические песни военных, послевоенных лет, советских, российских и киргизских авторов. Кроме того, традиционно был исполнены национальные казачьи танцы, танцы народов, проживающих в регионах Урала, Сибири и Поволжья, а также Таджикистана. Большинство номеров сопровождалось игрой на музыкальных инструментах.

Кроме концерта для российских военнослужащих ансамбль также выступит в ряде социальных, культурных и образовательных учреждений республики. Традиционно будут даны концерты и для военнослужащих Вооружённых Сил и силовых ведомств Таджикистана. Основная цель – организация досуга военнослужащих, местного населения и популяризация русской солдатской песни.

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