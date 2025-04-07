07.04.2025 (20:15)

Зауральские школьники пополнили ряды юнармейского движения

Учащиеся средней общеобразовательной школы города № 5 Кургана пополнили ряды юнармейского движения. Торжественная церемония прошла в школьном военно-историческом музее.

Школьники произнесли слова юнармейской клятвы, став полноправными участниками движения. Новым юнармейцам вручили значки и книжки участника Юнармии. Напутственные слова и поздравления выразили представители регионального юнармейского штаба, областного военного комиссариата, участники СВО и общественные деятели. В завершение юнармейцы прошли торжественным маршем перед лицом старших товарищей и почётных гостей мероприятия.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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