07.04.2025 (21:45)

Мотострелки ЦВО уничтожили замаскированные позиции условного противника в ходе занятия в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, отработали задачи по уничтожению замаскированных позиций условного противника в ходе занятия на полигоне в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия боевой подготовки военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили подразделение «противника», которое закрепилось в лесистой местности, оборудовав замаскированный опорный пункт. После его обнаружения вся информация была передана командованию, где было принято решение об его уничтожении.

Мотострелки совершили марш в назначенный район, заняли выгодные огневые позиции и уничтожили живую силу условного противника. Стрельба велась по мишеням из АК-74, ПКМ и РПГ-7В на дальности до 200 метров.

Занятия по боевой подготовке проводят опытные инструкторы с учетом специфики и опыта проведения специальной военной операции.

Всего к занятию было привлечено около 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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