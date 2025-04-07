07.04.2025 (19:15)
ВКА имени А.Ф. Можайского отпраздновала День единения народов России и Беларуси
Можайцы отпраздновали один из самых важных общих праздников — День единения народов России и Беларуси. На территории академии выстроился личный состав. Военнослужащим из Республики Беларусь были вручены памятные грамоты и ценные подарки за добросовестную службу и вклад в укрепление союзнических отношений.
Курсант Артём Кравцов выступил перед собравшимися с речью, подчеркнув важность военного сотрудничества стран в обеспечении безопасности и стабильности Союзного государства.
Космическая академия уделяет особое внимание укреплению дружественных связей между курсантами разных национальностей. Академия гордимся своими традициями и продолжает вносить вклад в развитие военно-технического и культурного сотрудничества братских стран.
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